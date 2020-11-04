В Яворивском районе Львовщины 3 ноября произошла смертельная ДТП с участием автомобиля Suzuki и велосипедиста. В результате аварии 79-летний мужчина погиб на месте ДТП.

Авария произошла на автодороге Львов – Краковец около 18:30. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как произошла авария

За рулем автомобиля Suzuki находилась 62-летняя жительница Новояворовска.

Именно она наехала на 79-летнего влосипедиста, жителя одного из сел района.

Мужчина получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте ДТП.



Авария произошла около 18:30 на трассе Львов – Краковец / Фото полиции Львовщины

Что грозит виновнице аварии

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Следователи устанавливают причины и обстоятельства аварии.



79-летний велосипедист погиб на месте ДТП / Фото полиции Львовщины Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины