На трассе Киев – Чоп во Львовской области ночью 7 ноября произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Tesla S сбил 2 юношей 17 и 25 лет. Из-за этого младший из них погиб.

Подробности ДТП на Львовщине

Трагедия произошла вблизи города Буск в 23:30. Предварительно известно, что за рулем автомобиля находился 34-летний житель Ивано-Франковской области. Об этом Zaxid.net рассказали в Нацполиции Львовщины.

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Водитель наехал на пострадавших, когда те переходили дорогу за пределами населенного пункта.

Что известно о пострадавших

В результате наезда на месте происшествия погиб 17-летний парень. В конце ноября ему должно было исполниться 18 лет.

25-летнего пострадавшего забрали в районную больницу с тяжелыми травмами головы и переломами.

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Из-за наезда Tesla на Львовщине погиб 17-летний пешеход / Фото "Буск онлайн"