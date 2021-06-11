ДТП произошло на дороге в селе Розгирче. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели водителя.

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Мужчина погиб от поражения током

Примерно в 14:00 на дороге в селе Розгирче водитель автомобиля ВАЗ 2121 съехал в кювет и влетел в электроопору.

В результате удара от нее оборвался провод, который был под напряжением.

Он упал на металлическое ограждение, которое было расположено рядом.

После ДТП водитель вышел из салона и уперся на него руками.

К сожалению, мужчина умер от поражения током.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии

В полиции рассказали, что погибшим оказался 74-летний местный житель. ДТП произошло, потому что он не справился с управлением автомобиля.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

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