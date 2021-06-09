Авария произошла вблизи города Новый Калинов в Самборском районе. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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Водитель Volkswagen насмерть сбил военнослужащего

Примерно в 16:00 на трассе Львов – Самбор – Ужгород вблизи города Новый Калинов произошло смертельное ДТП.

Автомобиль Volkswagen Jetta сбил 49-летнего местного жителя, который в тот момент переходил дорогу.

За рулем авто находился 49-летний житель села Зимна Вода.

Пешеход получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Он погиб на месте ДТП.

По информации LMN, погибшим оказался военнослужащий 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко, которая базируется в Новом Калинове.



Военный погиб на месте ДТП / Фото LMN

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.



Правоохранители открыли уголовное производство / Фото LMN