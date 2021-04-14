На Львовщине водитель одной из пригородных маршруток отказался везти по удостоверению ребенка из многодетной семьи. Мужчина выгнал девочку из салона, объясняя свой поступок тем, что в автобусе нет свободных мест.

Во Львове на период карантина отменили все льготы. Однако в области режим спецперевозок не ввели, поэтому водители должны перевозить льготников бесплатно.

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Водитель маршрутки выгнал девочку из салона

В фейсбук-группе "Мій Самбір" 13 апреля появилось сообщение Валерия Кулбаки. Мужчина рассказал, что водитель одной из пригородных маршруток выгнал из салона ребенка. Девочка показала водителю удостоверение, которое подтверждало, что она из многодетной семьи, поэтому имеет право на бесплатный проезд. Однако мужчина отказался везти ее по этому удостоверению.

Маршрут Стрелковичи, за рулем господин Степан не взял ребенка с удостоверением. Для кого законы Украины? Для кого льготы?

– говорится в заметке.

На видео слышно, что водитель объясняет свой поступок тем, что в автобусе уже не было свободных мест. Однако, по словам пассажиров маршрутки, свободное место все же было, поэтому водитель не должен был отказывать ребенку в проезде.

Обратите внимание! Львовщина сейчас находится в красной карантинной зоне. Согласно ограничениям, водители общественного транспорта могут перевозить пассажиров только на сидячих местах.

Смотрите видео, почему водитель не хотел везти девочку из многодетной семьи:

Интересно! Недавно на Львовщине произошел похожий случай. В поселке Шкло Яворовского района 7 апреля водитель маршрутки набросился с оскорблениями на участника войны на Донбассе. Он не хотел везти мужчину по удостоверению инвалида войны, поэтому начал кричать и называть его свиньей.



Водитель отказался везти девочку из многодетной семьи / Фото Валерия Кулбаки



Ребенок имел право на бесплатный проезд / Фото Валерия Кулбаки



Удостоверение девочки было действительно до августа 2021 года / Фото Валерия Кулбаки