Бориславский горсуд признал водителя маршрутки Борислав – Ясениця-Сольная виновным в нарушении карантина и оштрафовал на 17 тысяч гривен. Мужчина во время локдауна перевозил в автобусе больше пассажиров, чем сидячих мест в салоне.

Источник: решение Бориславского городского суда

В суде водитель не признал, что нарушил условия карантина. Он говорил, что не мог силой выгнать людей из своего автобуса.

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Почему на водителя автобуса слали админпротокол

По материалам суда, 9 января в 13:15 правоохранители остановили автобус "Богдан А-064", курсирующий по маршруту Борислав – Ясениця-Сольная.

Там они обнаружили 6 стоячих пассажиров, а все сидячие места были заняты.

Согласно с постановлением Кабмина об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте разрешается перевозить пассажиров только на сидячих местах.

Поэтому полицейские составили на водителя протокол об админправонарушении.

На суде водитель автобуса своей вины не признал. Мужчина рассказал, что действительно перевозил пассажиров не только на сидячих местах, ведь силой выгонять людей из автобуса он не может.

Патрульные, в свою очередь, в зале суда показали фото и видео с нагрудного видеорегистратора, на которых четко видно нарушение водителем условий перевозки пассажиров во время карантина.

Какой приговор вынес суд

Судья Бориславского городского суда Оксана Хемич, учитывая доказательства, признала водителя виновным в нарушение правил карантина. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен. Водитель также должен оплатить 454 гривны судебного сбора. В течение 10 дней после оглашения решения суда мужчина может подать апелляцию.

Интересно! Согласно Единому реестру судебных решений, водителей за нарушение карантина преимущественно не штрафуют. Суд не признает их виновными из-за отсутствия состава преступления, или же признает, но освобождает от наказания.