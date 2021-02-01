На Львовщине водителя автобуса оштрафовали на 17 тысяч гривен за стоячих пассажиров
Бориславский горсуд признал водителя маршрутки Борислав – Ясениця-Сольная виновным в нарушении карантина и оштрафовал на 17 тысяч гривен. Мужчина во время локдауна перевозил в автобусе больше пассажиров, чем сидячих мест в салоне.
Источник: решение Бориславского городского суда
В суде водитель не признал, что нарушил условия карантина. Он говорил, что не мог силой выгнать людей из своего автобуса.
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Почему на водителя автобуса слали админпротокол
- По материалам суда, 9 января в 13:15 правоохранители остановили автобус "Богдан А-064", курсирующий по маршруту Борислав – Ясениця-Сольная.
- Там они обнаружили 6 стоячих пассажиров, а все сидячие места были заняты.
- Согласно с постановлением Кабмина об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте разрешается перевозить пассажиров только на сидячих местах.
- Поэтому полицейские составили на водителя протокол об админправонарушении.
- На суде водитель автобуса своей вины не признал. Мужчина рассказал, что действительно перевозил пассажиров не только на сидячих местах, ведь силой выгонять людей из автобуса он не может.
- Патрульные, в свою очередь, в зале суда показали фото и видео с нагрудного видеорегистратора, на которых четко видно нарушение водителем условий перевозки пассажиров во время карантина.
Какой приговор вынес суд
Судья Бориславского городского суда Оксана Хемич, учитывая доказательства, признала водителя виновным в нарушение правил карантина. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен. Водитель также должен оплатить 454 гривны судебного сбора. В течение 10 дней после оглашения решения суда мужчина может подать апелляцию.
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