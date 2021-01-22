На Львовщине военный продавал боеприпасы: мужчине грозит тюрьма – фото
На Львовщине старший сержант одной из воинских частей ВСУ наладил "схему" продажи оружия и боеприпасов. Следователи уже объявили ему о подозрении. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
Мужчина продал боеприпасы к гранатометам за 3 тысячи гривен. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
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Как военнослужащий продавал боеприпасы
- В поле зрения правоохранителей попал контрактник одной из частей ВСУ в Яворовском районе.
- Они установили, что 28-летний старший сержант хранит для сбыта боеприпасы для гранатометов "ВОГ-25" и "ВОГ-2511".
- Контрактник занес гранатометные боеприпасы на территорию своей воинской части, где продал их за 3 тысячи гривен.
- Правоохранители провели у злоумышленника обыск и изъяли боеприпасы.
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Военнослужащий продавал боеприпасы к гранатомету / Фото Нацполиции
Что грозит военнослужащему
Следователи объявили злоумышленнику о подозрении в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Следователи объявили злоумышленнику о подозрении / Фото Нацполиции
Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото Нацполиции
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