В Сколевском районе Львовской области правоохранители задержали двух злоумышленников. Мужчины дважды проникли в дом пенсионерки, избили ее и отобрали 7 тысяч гривен.

На пенсионерку напали двое местных жителей в возрасте 18 и 33 лет. Мужчины уже были ранее неоднократно судимы. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как мужчины дважды напали на бабушку

Поздно вечером 1 декабря злоумышленники разбили стекло в окне дома, где жила 82-летняя пенсионерка.

Мужчины проникли в ее квартиру и, угрожая ножом, украли у женщины 7 тысяч гривен.

Однако на одном нападении злоумышленники не остановились. Через 2 дня после первого ограбления, 3 декабря, мужчины снова вломились в дом бабушки.

На этот раз злоумышленники избили женщину. После этого мужчины обыскали ее квартиру и скрылись.

Пенсионерка обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленников в течение нескольких часов.

Нападающими оказались жители одного из сел Сколевского района в возрасте 18 и 33 лет, которых ранее неоднократно судили.



Злоумышленники напали на пенсионерку дважды / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленникам

Следователи сообщили мужчинам о подозрениях в разбое. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Суд уже избрал злоумышленникам меру пресечения – содержание под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



Суд уже избрал мужчинам меру пресечения / Фото полиции Львовщины



Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины