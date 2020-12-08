На Львовщине вооруженные мужчины дважды ограбили пенсионерку: фото
В Сколевском районе Львовской области правоохранители задержали двух злоумышленников. Мужчины дважды проникли в дом пенсионерки, избили ее и отобрали 7 тысяч гривен.
На пенсионерку напали двое местных жителей в возрасте 18 и 33 лет. Мужчины уже были ранее неоднократно судимы. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчины дважды напали на бабушку
- Поздно вечером 1 декабря злоумышленники разбили стекло в окне дома, где жила 82-летняя пенсионерка.
- Мужчины проникли в ее квартиру и, угрожая ножом, украли у женщины 7 тысяч гривен.
- Однако на одном нападении злоумышленники не остановились. Через 2 дня после первого ограбления, 3 декабря, мужчины снова вломились в дом бабушки.
- На этот раз злоумышленники избили женщину. После этого мужчины обыскали ее квартиру и скрылись.
- Пенсионерка обратилась за помощью в полицию.
- Правоохранители задержали злоумышленников в течение нескольких часов.
- Нападающими оказались жители одного из сел Сколевского района в возрасте 18 и 33 лет, которых ранее неоднократно судили.
Злоумышленники напали на пенсионерку дважды / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленникам
Следователи сообщили мужчинам о подозрениях в разбое. Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Суд уже избрал злоумышленникам меру пресечения – содержание под стражей. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
Суд уже избрал мужчинам меру пресечения / Фото полиции Львовщины
Злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой / Фото полиции Львовщины
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