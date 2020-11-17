На Львовщине воры взорвали банкомат и украли деньги
В селе Розвадов 17 ноября неизвестные мужчины поломали банкомат на фасаде сельсовета и украли из него деньги. Вероятно, злоумышленники наполнили помещение админздания газом и взорвали его.
Инцидент произошел около 5:30. На улице вокруг банкомата лежали 140 тысяч гривен, которые разлетелись при взрыве. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как взорвали банкомат в Розвадове
- Около 5:30 в полицию позвонили обеспокоенные местные жители.
- Они рассказали, что кто-то взорвал банкомат Сбербанка, который был расположен на фасаде Розвадовского сельсовета.
- По предварительным данным, помещение сельсовета наполнили газом и взорвали.
- Взрывная волна повредила не только банкомат, но и выбила входные двери сельсовета.
- Сколько именно денег украли злоумышленники пока неизвестно.
- Однако на улице лежали 140 тысяч гривен, которые вылетели из взорванного банкомата.
Полиция ищет злоумышленников
Правоохранители пока не установили злоумышленников, которые взорвали банкомат, потому что камер наблюдения в Розвадовском сельсовете нет.
На месте инцидента сейчас работают следователи и оперативники уголовного розыска. Следователи открыли уголовные производства за кражу и умышленное повреждение имущества. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – до 10 лет за решеткой.
Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, сумму денег, которые украли из банкомата, а также людей, которые были причастны к этому преступлению.
Взрыв повредил банкомат и двери сельсовета / Фото Мирослава Брегман
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