В селе Розвадов 17 ноября неизвестные мужчины поломали банкомат на фасаде сельсовета и украли из него деньги. Вероятно, злоумышленники наполнили помещение админздания газом и взорвали его.

Инцидент произошел около 5:30. На улице вокруг банкомата лежали 140 тысяч гривен, которые разлетелись при взрыве. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как взорвали банкомат в Розвадове

Около 5:30 в полицию позвонили обеспокоенные местные жители.

Они рассказали, что кто-то взорвал банкомат Сбербанка, который был расположен на фасаде Розвадовского сельсовета.

По предварительным данным, помещение сельсовета наполнили газом и взорвали.

Взрывная волна повредила не только банкомат, но и выбила входные двери сельсовета.

Сколько именно денег украли злоумышленники пока неизвестно.

Однако на улице лежали 140 тысяч гривен, которые вылетели из взорванного банкомата.

Полиция ищет злоумышленников

Правоохранители пока не установили злоумышленников, которые взорвали банкомат, потому что камер наблюдения в Розвадовском сельсовете нет.

На месте инцидента сейчас работают следователи и оперативники уголовного розыска. Следователи открыли уголовные производства за кражу и умышленное повреждение имущества. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – до 10 лет за решеткой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, сумму денег, которые украли из банкомата, а также людей, которые были причастны к этому преступлению.



Взрыв повредил банкомат и двери сельсовета / Фото Мирослава Брегман