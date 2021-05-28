Инцидент произошел в 14:00 на озере Черепинка. К поискам тела подростка привлекли спасателей.

Заметьте Во второй раз при аналогичных обстоятельствах: спецназовец нашел пропавшего 12-летнего мальчика – фото

15-летний юноша утонул, отдыхая с друзьями

Спасателям в 14:11 поступило сообщение, что в Старом Селе утонул 15-летний местный житель.

Юноша отдыхал на озере Черепинка вместе со своими друзьями.

Сотрудники ГСЧС сразу выехали на место происшествия.

Спасатели на надувной лодке искали тело парня.

В 17:14 его нашли и вытащили на берег.

Тело погибшего передали полиции.

По информации ZAXID.NET правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Парень отдыхал у водоема с компанией. Нырнул под воду, но не смог выплыть. Друзья пытались спасти его, однако это не удалось,

– рассказал представитель пресс-службы ГСЧС Игорь Курус.

Обратите внимание! Работники МЧС отмечают, что следует купаться только в разрешенных местах. Кроме этого, температура воды должна составлять не менее 18 градусов тепла. Если вы не уверены в своих силах или находитесь в состоянии опьянения, то все же лучше остаться на берегу, ведь это может стоить вам жизни.



15-летний парень утонул, плавая в озере / Фото ГСЧС Львовщины



Его тело искали спасатели / Фото ГСЧС Львовщины



Правоохранители открыли уголовное производство / Фото ГСЧС Львовщины