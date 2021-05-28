На Львовщине во время купания в озере утонул 15-летний школьник: фото

28 мая 2021 , 08:24
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Источник:

ГСЧС Львовщины

В Старом Селе 27 мая утонул 15-летний парень. Юноша пошел плавать на озеро вместе со своими друзьями. Подростки пытались его спасти, однако им не удалось.

Инцидент произошел в 14:00 на озере Черепинка. К поискам тела подростка привлекли спасателей.

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15-летний юноша утонул, отдыхая с друзьями

  • Спасателям в 14:11 поступило сообщение, что в Старом Селе утонул 15-летний местный житель.
  • Юноша отдыхал на озере Черепинка вместе со своими друзьями.
  • Сотрудники ГСЧС сразу выехали на место происшествия.
  • Спасатели на надувной лодке искали тело парня.
  • В 17:14 его нашли и вытащили на берег.
  • Тело погибшего передали полиции.
  • По информации ZAXID.NET правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Парень отдыхал у водоема с компанией. Нырнул под воду, но не смог выплыть. Друзья пытались спасти его, однако это не удалось,
– рассказал представитель пресс-службы ГСЧС Игорь Курус.

Обратите внимание! Работники МЧС отмечают, что следует купаться только в разрешенных местах. Кроме этого, температура воды должна составлять не менее 18 градусов тепла. Если вы не уверены в своих силах или находитесь в состоянии опьянения, то все же лучше остаться на берегу, ведь это может стоить вам жизни.


15-летний парень утонул, плавая в озере / Фото ГСЧС Львовщины


Его тело искали спасатели / Фото ГСЧС Львовщины


Правоохранители открыли уголовное производство / Фото ГСЧС Львовщины

Автор: Ольга Котів