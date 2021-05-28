На Львовщине во время купания в озере утонул 15-летний школьник: фото

В Старом Селе 27 мая утонул 15-летний парень. Юноша пошел плавать на озеро вместе со своими друзьями. Подростки пытались его спасти, однако им не удалось.
Инцидент произошел в 14:00 на озере Черепинка. К поискам тела подростка привлекли спасателей.
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15-летний юноша утонул, отдыхая с друзьями
- Спасателям в 14:11 поступило сообщение, что в Старом Селе утонул 15-летний местный житель.
- Юноша отдыхал на озере Черепинка вместе со своими друзьями.
- Сотрудники ГСЧС сразу выехали на место происшествия.
- Спасатели на надувной лодке искали тело парня.
- В 17:14 его нашли и вытащили на берег.
- Тело погибшего передали полиции.
- По информации ZAXID.NET правоохранители открыли уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".
Парень отдыхал у водоема с компанией. Нырнул под воду, но не смог выплыть. Друзья пытались спасти его, однако это не удалось,
– рассказал представитель пресс-службы ГСЧС Игорь Курус.
15-летний парень утонул, плавая в озере / Фото ГСЧС Львовщины
Его тело искали спасатели / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители открыли уголовное производство / Фото ГСЧС Львовщины