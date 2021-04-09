На Львовщине во время работы на мужчину упала стена: он погиб на месте – фото
В селе Гончары на Львовщине, 8 апреля произошла трагедия – 48-летнего рабочего убило куском стены. Мужчина разбирал незавершенное заброшенное строение, и на него обрушилась кирпичная стена.
Источник:ГСЧС Львовщины
Инцидент произошел около 13:52. Тело мужчины деблокировали с помощью домкрата.
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На рабочего упала кирпичная стена
- Около 13:52 к чрезвычайникам поступило сообщение, что в селе Гончары на улице Зеленой упала часть стены и убила мужчину.
- Рабочий проводил демонтажные работы на 3 этаже заброшенного 3-этажного кирпичного здания, когда на него обрушилась часть стены площадью 3 квадратных метра.
- К месту происшествия немедленно выехали спасатели.
- Чрезвычайники деблокировали тело мужчины с помощью домкрата.
- С помощью носилок и спасательной веревки они спустили тело погибшего с 3 этажа на землю.
- К работам привлекли 13 спасателей и 3 единицы спецтехники.
На Львовщине мужчину убило фрагментом стены / Фото ГСЧС Львовщины
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Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия
По информации ZAXID.NET, правоохранители уже установили личность погибшего. Им оказался 46-летний житель Волынской области. Он работал в бригаде, которая разбирала заброшенное здание.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой несчастный случай. Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства происшествия.
Спасатели освободили тело погибшего / Фото ГСЧС Львовщины
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия / Фото ГСЧС Львовщины
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