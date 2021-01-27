На Львовщине 26 января случился сокрушительный пожар – огонь вспыхнул в деревянном доме. В результате возгорания жилье сгорело дотла.

Источник: ГСЧС Львовщины

Пожар возник около 17:32 в селе Станин. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме.

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Как случился пожар

Около 17:32 в мчс поступило сообщение о пожаре в селе Станин на улице Мира.

Огонь вспыхнул в деревянном жилом доме.

На место вызова немедленно выехали спасатели.

Там они увидели, что огонь уже полностью охватил дом.

Спасатели, не теряя времени, начали тушить пламя.

В 18:32 пожар локализовали, а в 19:19 спасателям удалось его полностью потушить.

К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 4 спасателей.

В селе Станин загорелся деревянный дом / Фото ГСЧС Львовщины

Что пострадало в результате пожара

В результате пожара огонь полностью уничтожил дом. Однако пожарным удалось спасти 3 здания, которые были расположены рядом. В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Пожар возник около 17:32 / Фото ГСЧС Львовщины

Огонь полностью уничтожил дом / Фото ГСЧС Львовщины

Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины