На Львовщине вспыхнул пожар в деревянном доме: огонь полностью его уничтожил – фото
На Львовщине 26 января случился сокрушительный пожар – огонь вспыхнул в деревянном доме. В результате возгорания жилье сгорело дотла.
Источник: ГСЧС Львовщины
Пожар возник около 17:32 в селе Станин. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания в доме.
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Как случился пожар
- Около 17:32 в мчс поступило сообщение о пожаре в селе Станин на улице Мира.
- Огонь вспыхнул в деревянном жилом доме.
- На место вызова немедленно выехали спасатели.
- Там они увидели, что огонь уже полностью охватил дом.
- Спасатели, не теряя времени, начали тушить пламя.
- В 18:32 пожар локализовали, а в 19:19 спасателям удалось его полностью потушить.
- К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 4 спасателей.
В селе Станин загорелся деревянный дом / Фото ГСЧС Львовщины
Что пострадало в результате пожара
В результате пожара огонь полностью уничтожил дом. Однако пожарным удалось спасти 3 здания, которые были расположены рядом. В ГСЧС сообщили, что в результате пожара никто из людей не пострадал.
Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
Пожар возник около 17:32 / Фото ГСЧС Львовщины
Огонь полностью уничтожил дом / Фото ГСЧС Львовщины
Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители / Фото ГСЧС Львовщины
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