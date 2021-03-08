Возле села Нивы 7 марта случился пожар в автомобиле Renault Kangoo. В результате возгорания автомобиль почти полностью сгорел.

Пожар произошел около 11:30 возле села Нивы Золочевского района. Обстоятельства возгорания сейчас устанавливают правоохранители. К теме Во Львове посреди двора вспыхнули 2 машины: одна из них сгорела дотла – фото Пожарные спасли авто от полного уничтожения Около 11:33 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в автомобиле Renault Kangoo.

Не теряя ни минуты, на место вызова выехали спасатели.

Пожарные локализовали пожар в 11:42, а полностью ликвидировали огонь в 11:54.

Пламя уничтожило моторный отсек автомобиля на площади 2 квадратных метра и повредило салон на площади 1 квадратный метр.

Однако чрезвычайникам удалось спасти автомобиль от полного уничтожения.

К ликвидации пожара привлекли 1 единицу спецтехники и 5 спасателей.

Пожар тушили 5 чрезвычайников / Фото ГСЧС Львовщины