На Львовщине посреди дороги вспыхнуло Renault: авто превратилось в металлолом – фото
На Львовщине загорелся автомобиль / ГСЧС Львовщины
Возле села Нивы 7 марта случился пожар в автомобиле Renault Kangoo. В результате возгорания автомобиль почти полностью сгорел.
Источник:ГСЧС Львовщины
Пожар произошел около 11:30 возле села Нивы Золочевского района. Обстоятельства возгорания сейчас устанавливают правоохранители.
К теме Во Львове посреди двора вспыхнули 2 машины: одна из них сгорела дотла – фото
Пожарные спасли авто от полного уничтожения
- Около 11:33 чрезвычайникам поступило сообщение о пожаре в автомобиле Renault Kangoo.
- Не теряя ни минуты, на место вызова выехали спасатели.
- Пожарные локализовали пожар в 11:42, а полностью ликвидировали огонь в 11:54.
- Пламя уничтожило моторный отсек автомобиля на площади 2 квадратных метра и повредило салон на площади 1 квадратный метр.
- Однако чрезвычайникам удалось спасти автомобиль от полного уничтожения.
- К ликвидации пожара привлекли 1 единицу спецтехники и 5 спасателей.
Пожар тушили 5 чрезвычайников / Фото ГСЧС Львовщины
Поделиться новостью