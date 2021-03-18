На территории всей Львовской области вводят локдаун. Он продлится с 19 по 29 марта, однако может быть и дольше.

Решение о введении локдауна на Львовщине приняла комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сейчас предполагают, что локдаун могут продлить и после 29 марта.

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Что будет запрещено

Прием посетителей в кафе и ресторанах. Они могут работать "на вынос" и с доставкой. Это не распространяется на рестораны в аэропортах.

Работа торгово-развлекательных центров.

Прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности.

Работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров).

Проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, которые включены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины. Также разрешены матчи командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Работа ресторанов в отелях с 11 до 6 часов следующих суток. Это не распространяется на доставку в номер.

В сфере обслуживания разрешено работать только салонам красоты, мастерским, почте, ветеринарным клиникам по предварительной записи, а также АЗС.

Также полиции области поручили усилить контроль соблюдения противоэпидемических мер.

Обратите внимание! Во Львове 19 марта также начинается локдаун. В городе вводят дистанционное обучение, закрывают рестораны, кинотеатры, в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины.

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