Львовщине выделят почти 620 миллионов гривен на ремонт дорог: на что потратят деньги
Кабмин на заседании 4 ноября утвердил условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на 1,98 миллиарда гривен. Львовщина получит почти 620 миллионов гривен на ремонт дорог и строительство моста.
Всего в Украине запланировали реализовать 14 проектов восстановления дорог. Также в 11 регионах страны построят новые мосты. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
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Сколько денег выделят Львовщине
Из Дорожного фонда Львовщине выделят почти 619,56 миллиона гривен. За эти деньги в области отремонтируют старые дороги и построят мост.
Для многих людей гораздо важнее и ощутимее изменения именно на местных дорогах, ведь по ним они ездят каждый день на работу, везут детей в школу или в поликлинику. Поэтому важно помочь местной власти в восстановлении местных автодорог,
– отметил Криклий.
На что потратят деньги
- Капитальный и текущий ремонт дорог во Львовской области. Восстановление автодорог будет стоить 589 миллионов гривен.
- Строительство моста через реку Сходничанка в поселке Сходница, что на Львовщине. Мост будет стоить около 30,56 миллиона гривен.
Что такое Дорожный фонд?Государственный дорожный фонд – это целевой фонд в составе спецфонда госбюджета. Он аккумулирует деньги на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог государственного и местного значения.
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