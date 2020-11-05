Кабмин на заседании 4 ноября утвердил условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на 1,98 миллиарда гривен. Львовщина получит почти 620 миллионов гривен на ремонт дорог и строительство моста.

Всего в Украине запланировали реализовать 14 проектов восстановления дорог. Также в 11 регионах страны построят новые мосты. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Сколько денег выделят Львовщине

Из Дорожного фонда Львовщине выделят почти 619,56 миллиона гривен. За эти деньги в области отремонтируют старые дороги и построят мост.

Для многих людей гораздо важнее и ощутимее изменения именно на местных дорогах, ведь по ним они ездят каждый день на работу, везут детей в школу или в поликлинику. Поэтому важно помочь местной власти в восстановлении местных автодорог,

– отметил Криклий.

На что потратят деньги

Капитальный и текущий ремонт дорог во Львовской области. Восстановление автодорог будет стоить 589 миллионов гривен.

Строительство моста через реку Сходничанка в поселке Сходница, что на Львовщине. Мост будет стоить около 30,56 миллиона гривен.