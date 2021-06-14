По сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты на Львовщине выросли на 1,5%. В свою очередь, с начала года стоимость овощей и мяса повысилась на 5,8%.

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На Львовщине выросла стоимость "борщевого набора"

Больше всего выросли цены на овощи из "борщевого набора" и фрукты.

  • фрукты подорожали на 18,5%.
  • белокочанная капуста – на 36,4%;
  • свекла – на 30,7%;
  • лук – на 26,6%;
  • морковь – на 17,1%.

Кроме овощей из "борщевого набора", на Львовщине в мае выросла стоимость и других продуктов. В частности, цены на подсолнечное масло, майонез, мясо птицы, живую и охлажденную рыбу повысились на 3,6 – 8,3%. Стоимость свинины, меда, рыбных консервов, круп и кондитерских изделий выросла на 2 – 2,6%.

Какие продукты стали дешевле

В то же время на Львовщине яйца существенно подешевели – на 17,8%. Цены на овощи также упали в среднем на 2,6%.

  • огурцы – на 43,9%;
  • помидоры – на 19,1%.