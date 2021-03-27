В городе Стебник на Львовщине вечером 26 марта взорвался неизвестный предмет. В результате пострадали 2 девушки-подростка. К инциденту может быть причастен их друг.

Староста Стебника Тарас Городиский в комментарии ZAXID.NET отметил, что инцидент произошел примерно в 18:00 на улице Сагайдачного.

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В Стебнике произошел взрыв: детали

По словам старосты города, взрыв был достаточно мощный. В результате пострадали девушки в возрасте 15 и 16 лет.

Одной девушке оказали помощь в Стебницкой городской больнице, она уже дома. Другую с ожогами лица I степени и рваными ранами мягких тканей доставили в Дрогобычскую больницу,

– сообщил Городиский.

Что могло повлечь инцидент

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства. По предварительным выводам, сдетонировало оборудование для страйкбола.

Оно было в рюкзаке парня, находившегося вместе с ними. Подросток не пострадал, однако после взрыва скрылся с места происшествия. Вероятно, он лишь хотел пошутить

Varta 1 пишет, что несколько лет назад парень едва не стал жертвой игры "Синий кит". Он сделал попытку прыгнуть с крыши 9-этажки.

24 канал пытается связаться с полицией, чтобы узнать больше об обстоятельствах инцидента.

Обратите внимание! Ранее в Дрогобыче на Львовщине произошел взрыв гранаты. Она детонировала в руках мужчины, который ее принес. На месте погибли 2 человека, еще одна потерпевшая умерла впоследствии в больнице.