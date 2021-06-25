Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.

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Житель Борислава продавал тяжелые наркотики

Сотрудники Дрогобычского райотдела полиции установили, что 42-летний житель Борислава продавал метадон местным наркозависимым.

Во время досудебного расследования полицейские задокументировали все факты сбыта.

Правоохранители провели обыски в квартире задержанного.

Следователи изъяли у мужчины метадон и деньги, которые он получил от незаконной деятельности.

Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Смотрите фото задержания наркодилера/Фото полиции Львовщины

Мужчине грозит суровое наказание

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "незаконном производстве, приобретении или сбыте наркотиков, психотропных или их аналогов". Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

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