На Львовщине задержали мужчину, который продавал тяжелые наркотики: фото
Источник:Полиция Львовской области
В Бориславе правоохранители задержали 42-летнего местного наркоторговца. Мужчина специализировался на продаже метадона.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Ему грозит тюрьма.
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Житель Борислава продавал тяжелые наркотики
- Сотрудники Дрогобычского райотдела полиции установили, что 42-летний житель Борислава продавал метадон местным наркозависимым.
- Во время досудебного расследования полицейские задокументировали все факты сбыта.
- Правоохранители провели обыски в квартире задержанного.
- Следователи изъяли у мужчины метадон и деньги, которые он получил от незаконной деятельности.
- Вещественные доказательства направили на экспертизу.
Смотрите фото задержания наркодилера/Фото полиции Львовщины
Мужчине грозит суровое наказание
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "незаконном производстве, приобретении или сбыте наркотиков, психотропных или их аналогов". Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
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