В городе Николаев, что на Львовщине, 14 декабря правоохранители задержали 47-летнего мужчину. Он несколько раз выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Пострадавший сейчас в больнице.

Инцидент произошел около 5:00. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также В центре Львова мужчина вонзил нож в грудь несовершеннолетнему: фото Как мужчина ранил знакомого Медики райбольницы позвонили в полицию около 6 часов утра.

Они рассказали, что в медучреждение попал 40-летний мужчина с раненой резиновыми пулями ногой.

Правоохранители вскоре установили, что к преступлению причастен 47-летний местный житель.

Именно он около 5:00 произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в своего знакомого.

Правоохранители изъяли пистолет как вещественное доказательство. Смотрите фото с места преступления / Фото полиции Львовщины Что грозит злоумышленнику Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой. Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.