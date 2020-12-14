Стрелял в знакомого из травматического пистолета: на Львовщине задержали злоумышленника – фото
В городе Николаев, что на Львовщине, 14 декабря правоохранители задержали 47-летнего мужчину. Он несколько раз выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Пострадавший сейчас в больнице.
Инцидент произошел около 5:00. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как мужчина ранил знакомого
- Медики райбольницы позвонили в полицию около 6 часов утра.
- Они рассказали, что в медучреждение попал 40-летний мужчина с раненой резиновыми пулями ногой.
- Правоохранители вскоре установили, что к преступлению причастен 47-летний местный житель.
- Именно он около 5:00 произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в своего знакомого.
- Правоохранители изъяли пистолет как вещественное доказательство.
Смотрите фото с места преступления / Фото полиции Львовщины
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас следователи продолжают проводить досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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