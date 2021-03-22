В селе Липники, что на Львовщине, 21 марта правоохранители задержали мужчину, который совершал надругательства над могилами. Злоумышленник воровал латунные распятия, которые отдирал с надгробий.

За надругательство над могилами мужчине грозит тюрьма. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

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Мужчина воровал из памятников латунные распятия

Правоохранители установили, что 33-летний житель города Обухов демонтировал и воровал латунные распятия с надгробных памятников на кладбище в Липниках.

Полицейские разоблачили злоумышленника 21 марта около 19:30.

Правоохранители нашли в сумке мужчины 4 распятия, инструмент, который он использовал для демонтажа и другие вещи.

Все вещественные доказательства изъяли.



Злоумышленник обворовывал могилы / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

По факту следователи открыли уголовное производство за "надругательство над могилой". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 17 до 68 тысяч гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет за решеткой.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.



Мужчине грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины



Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины