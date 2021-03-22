Воровал распятия: на Львовщине мужчину задержали за надругательство над моглами – фото
В селе Липники, что на Львовщине, 21 марта правоохранители задержали мужчину, который совершал надругательства над могилами. Злоумышленник воровал латунные распятия, которые отдирал с надгробий.
Источник:полиция Львовщины
За надругательство над могилами мужчине грозит тюрьма. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Читайте также Крышка люка вылетела из-под колес авто ГСЧС и убила ребенка: в службе прокомментировали ДТП
Мужчина воровал из памятников латунные распятия
- Правоохранители установили, что 33-летний житель города Обухов демонтировал и воровал латунные распятия с надгробных памятников на кладбище в Липниках.
- Полицейские разоблачили злоумышленника 21 марта около 19:30.
- Правоохранители нашли в сумке мужчины 4 распятия, инструмент, который он использовал для демонтажа и другие вещи.
- Все вещественные доказательства изъяли.
Злоумышленник обворовывал могилы / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование
По факту следователи открыли уголовное производство за "надругательство над могилой". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 17 до 68 тысяч гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет за решеткой.
Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Мужчине грозит тюрьма / Фото полиции Львовщины
Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью