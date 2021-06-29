Мужчину ранее уже судили за преступления, связанные с наркотиками. На этот раз ему также грозит тюрьма.

К теме Героина на 2,3 миллиарда гривен: турок-наркоторговцев вскоре будут судить

Мужчину задержали за торговлю наркотиками

Правоохранители задержали 36-летнего жителя одного из сел Львовского района.

В то время он продавал наркотики – амфетамин и каннабис.

Во время обыска в доме задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 1,5 килограмма каннабиса, деньги, полученные от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства.

Все вещи направили на экспертное исследование.

Смотрите фото обыска в доме наркоторговца / Фото полиции Львовской области

Правоохранители проводят расследование

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Интересно На Львовщине задержали мужчину, который продавал тяжелые наркотики: фото