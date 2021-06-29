На Львовщине задержали наркодилера с 1,5 килограммами каннабиса и амфетамином: фото
Источник:Полиция Львовской области
Львовские правоохранители 26 июня задержали 36-летнего наркоторговца. Во время обыска у него нашли 1,5 килограмма каннабиса и амфетамин.
Мужчину ранее уже судили за преступления, связанные с наркотиками. На этот раз ему также грозит тюрьма.
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Мужчину задержали за торговлю наркотиками
- Правоохранители задержали 36-летнего жителя одного из сел Львовского района.
- В то время он продавал наркотики – амфетамин и каннабис.
- Во время обыска в доме задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 1,5 килограмма каннабиса, деньги, полученные от незаконной деятельности, и другие вещественные доказательства.
- Все вещи направили на экспертное исследование.
Смотрите фото обыска в доме наркоторговца / Фото полиции Львовской области
Правоохранители проводят расследование
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконном производстве, приобретении, хранении или сбыте наркотиков, психотропов или их аналогов. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому – до 10 лет в тюрьме с конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
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