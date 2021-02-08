На Львовщине правоохранители задержали 2 наркоторговцев. Злоумышленники покупали героин и метадон оптовыми партиями и продавали их местным наркозависимым.

Незаконный бизнес организовали 3 жителей Львовской области в возрасте от 35 до 39 лет. Злоумышленники покупали наркотики оптовыми партиями, расфасовывали и продавали во время личных встреч.

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Как задержали наркоторговцев

Правоохранители получили информацию о группе наркоторговцев, продававших героин и метадон на Львовщине.

Полицейские установили, что незаконный "бизнес" организовали 3 мужчин.

Злоумышленники продавали клиентам наркотики во время личных встреч.

Правоохранители задержали 2 наркоторговцев во время очередного сбыта.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников полицейские изъяли свертки с расфасованным героином и метадоном, слип-пакеты, электронные весы, черновые записи, платежные карточки и деньги, вероятно, полученные за продажу наркотиков.



Правоохранители задержали банду наркоторговцев / Фото Нацполиции

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Что грозит наркоторговцам

Следователи-детективы сообщили двум наркоторговцам о подозрении в незаконном производстве, хранении и сбыте наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.

После проведения экспертного исследования третьему злоумышленнику также сообщат о подозрении. За продажу наркотиков им грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.



"Бизнес" организовали 3 жителей Львовщины / Фото Нацполиции



Мужчины продавали наркотики во время личных встреч / Фото Нацполиции



Следователи сообщили о подозрении 2 наркоторговцам / Фото Нацполиции



Вскоре правоохранители сообщат о подозрении третьему злоумышленнику / Фото Нацполиции



Правоохранители проводят расследование / Фото Нацполиции