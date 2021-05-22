Детали стрельбы на Львовщине
Лесничие около 22:40 обратились в полицию. Они сообщили, что в одном из лесных массивов ГП "Бродовский лесхоз" обнаружили подводу с бревнами.
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В лесу возле села Лешнев полицейские обнаружили подводу с бревнами сосны.
Около 00:15, во время документирования факта незаконной рубки леса, с противоположного берега реки неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле,
– рассказали в Министерстве внутренних дел.
Что известно о пострадавших
Нападающий ранил:
- 20-летнего сотрудника полиции,
- двух лесничих – 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза.
Полицейского отвезли в больницу с проникающим огнестрельным ранением шеи. Работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. Сейчас угрозы жизни раненых нет.
Стрелка задержали
Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель. Полицейские задержали стрелка и возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка.
Злоумышленнику грозит:
- лишение свободы на срок от 9 до 15 лет;
- или пожизненное заключение.
Сейчас продолжается досудебное расследование по делу.
На Львовщине парень стрелял в правоохранителей и лесничих, его задержали