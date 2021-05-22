На Львовщине задержали парня, который стрелял в полицейских и лесничих

В Золочевском районе Львовской области 21 мая 19-летний юноша из ружья стрелял в правоохранителей и лесничих. Это произошло тогда, когда полицейские документировали факт незаконной рубки леса.

Детали стрельбы на Львовщине

Лесничие около 22:40 обратились в полицию. Они сообщили, что в одном из лесных массивов ГП "Бродовский лесхоз" обнаружили подводу с бревнами.

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В лесу возле села Лешнев полицейские обнаружили подводу с бревнами сосны.

Около 00:15, во время документирования факта незаконной рубки леса, с противоположного берега реки неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле,

– рассказали в Министерстве внутренних дел.

Что известно о пострадавших

Нападающий ранил:

20-летнего сотрудника полиции,

двух лесничих – 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства, сотрудников Бродовского лесхоза.

Полицейского отвезли в больницу с проникающим огнестрельным ранением шеи. Работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. Сейчас угрозы жизни раненых нет.

Стрелка задержали

Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель. Полицейские задержали стрелка и возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка.

Злоумышленнику грозит:

лишение свободы на срок от 9 до 15 лет;

или пожизненное заключение.

Сейчас продолжается досудебное расследование по делу.



На Львовщине парень стрелял в правоохранителей и лесничих, его задержали