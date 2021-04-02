В Яворове правоохранители 31 марта задержали 23-летнего местного жителя. Он сообщил в полицию о минировании одного из жилых домов города. Мужчине грозит до 6 лет за решеткой.

Суд избрал задержанному меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Сообщение о заминировании пришло в полночь

Неизвестный мужчина 31 марта около полуночи позвонил в полицию.

Он рассказал, что один из частных домов в Яворове заминировали.

На место вызова выехали следователи, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию, однако никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

23-летнего местного жителя задержали.



В Яворове задержали псевдоминера / Фото полиции Львовщины

Мужчине грозит до 6 лет за решеткой

Следователи открыли уголовное производство за "ложное сообщение об угрозе безопасности граждан". Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 2 до 6 лет в тюрьме.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения. Сейчас мужчина находится под круглосуточным домашним арестом. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.