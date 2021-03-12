Правоохранители задержали на взятке директора совместного коммунального предприятия Пустомытовского райсовета. Чиновник требовал 15 тысяч долларов за разрешение на строительство автомойки.

Вскоре чиновнику сообщат о подозрении. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Чиновник требовал 15 тысяч долларов взятки

Следователи ГБР и оперативники Нацполиции разоблачили на взятке директора совместного коммунального предприятия Пустомытовского райсовета.

Правоохранители установили, что чиновник требовал у мужчины 15 тысяч долларов.

За эти деньги он обещал выдать разрешение на строительство автомойки на объездной дороге Львова.

Также чиновник пообещал помочь согласовать необходимые разрешительные документы руководством патрульной полиции Львовщины.

Директора коммунального предприятия задержали во время получения им части денег – 7 тысяч долларов.

Всего чиновник получил 8,8 тысячи долларов взятки.



Директора коммунального предприятия разоблачили на взятке / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители проводят расследование

Вскоре правоохранители сообщат задержанному о подозрении в "получении неправомерной выгоды должностным лицом". После этого в суд направлены ходатайства об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить других людей, которые были причастны к этому преступлению.



Мужчина требовал 15 тысяч долларов / Фото Львовской облпрокуратуры



Вскоре задержанному сообщат о подозрении / Фото Львовской облпрокуратуры



Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры