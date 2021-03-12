На Львовщине на взятке задержали директора коммунального предприятия: фото
Правоохранители задержали на взятке директора совместного коммунального предприятия Пустомытовского райсовета. Чиновник требовал 15 тысяч долларов за разрешение на строительство автомойки.
Источник:Офис генерального прокурора
Вскоре чиновнику сообщат о подозрении. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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Чиновник требовал 15 тысяч долларов взятки
- Следователи ГБР и оперативники Нацполиции разоблачили на взятке директора совместного коммунального предприятия Пустомытовского райсовета.
- Правоохранители установили, что чиновник требовал у мужчины 15 тысяч долларов.
- За эти деньги он обещал выдать разрешение на строительство автомойки на объездной дороге Львова.
- Также чиновник пообещал помочь согласовать необходимые разрешительные документы руководством патрульной полиции Львовщины.
- Директора коммунального предприятия задержали во время получения им части денег – 7 тысяч долларов.
- Всего чиновник получил 8,8 тысячи долларов взятки.
Директора коммунального предприятия разоблачили на взятке / Фото Львовской облпрокуратуры
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Правоохранители проводят расследование
Вскоре правоохранители сообщат задержанному о подозрении в "получении неправомерной выгоды должностным лицом". После этого в суд направлены ходатайства об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.
Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить других людей, которые были причастны к этому преступлению.
Мужчина требовал 15 тысяч долларов / Фото Львовской облпрокуратуры
Вскоре задержанному сообщат о подозрении / Фото Львовской облпрокуратуры
Правоохранители проводят расследование / Фото Львовской облпрокуратуры
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