Так, в автобусе ехали 20 пассажиров и 2 водителя. На место сразу отправились спасатели.
Кстати На Хмельнитчине произошло ужасное ДТП: 3 машины сгорели, есть много жертв
Пожар локализовали в 05:25 и полностью ликвидировали уже в 05:36.
Автобус дотла выгорел
Огонь уничтожил моторный отсек, 27 кресел, обшивку салона и повредил 24 кресла. Правда, автобус таки удалось спасти.
К ликвидации пожара привлекли 9 пожарных и 2 единицы спецтехники.
Есть пострадавшие
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства происшествия и причины возникновения устанавливают.
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