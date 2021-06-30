Расследование проводили следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Львовщины и сотрудники киберполиции. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Заключенные выманивали деньги через интернет

Правоохранители установили, что трое злоумышленников, которые отбывали наказание в одном из исправительных учреждений на Львовщине, обманывали людей.

Они продавали в сети мнимые сельскохозяйственные товары.

Членами преступной группы были жители Винницкой и Одесской областей в возрасте от 21 до 28 лет.

Злоумышленники предлагали покупателям бесплатную доставку заказов.

Однако, получив деньги, мошенники блокировали заказчиков.

Их жертвами стали жители Львовщины и других областей Украины.

Злоумышленники обманули их на 62 тысячи гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны и планшеты, которые использовали мошенники.

Заключенные выманивали деньги через интернет / Фото полиции Львовщины

Вскоре состоится суд

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в "мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой". Если вину задержанных докажут в суде, им грозит от 5 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Вскоре злоумышленникам изберут наказание.

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