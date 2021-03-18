Снова более тысячи больных: ковидная статистика на Львовщине
В лабораторных центрах на Львовщине за минувшие сутки, 18 марта, провели 2715 ПЦР-тестов. Из них 1092 - положительные. Это новый антирекорд для Львовской области.
Источник:Львовский городской совет
С начала пандемии во Львове и области зарегистрировано более 90 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. К сожалению, 2442 человека с этим диагнозом умерли.
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Среди новой тысячи ковидних больных на Львовщине – 546 горожан. В лабораторном центре сообщили, что остатка проб в холодильнике нет.
Какова ситуация с госпитализацией
- За прошедшие сутки, 17 марта, 60 человек поступили в больницы, выписали – 39.
- Во Львове в госпиталях находятся 673 человека.
- Из которых 54 – в реанимационном отделении, а 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
О ситуации в больницах
Андрей Садовый опубликовал в своем фейсбуке репортаж с Клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова. Он добавил, что "никто не получает удовольствия от ношения маски. В ней неудобно дышать, а респиратор вообще натирает до ран".
Репортаж из львовской больницы:
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