На Львовщине женщину и ребенка укусили змеи: пострадавшие попали в больницу

Двух жителей Львовщины 22 июня укусили змеи. Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Вместе с теплом на Львовщине активизировались змеи. Спасатели призывают жителей области быть осторожными, отправляясь в лес или на природу.

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Двух жителей Львовщины укусили змеи

Примерно в 14:00 в селе Батятичи 38-летнюю местную жительницу укусила змея. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Каменка-Бугскую центральную районную больницу.

Примерно в 19:30 в селе Розгирче 14-летнего парня также укусила змея. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести в Стрыйской ЦРБ.

Коротко о последних подобных случаях на Львовщине

Первый случай укуса змеи на Львовщине произошел 28 апреля. Пресмыкающееся укусило 39-летнего харьковчанина. Мужчина попал в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

В селе Хливчаны 12 мая зафиксировали второй случай укуса змеи. В результате инцидента 72-летняя женщина также попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Сколевском районе Львовщины ночью 31 мая 45-летнего мужчину укусила в руку змея. Пострадавший попал в реанимацию.

В Стрыйском районе Львовщины 8 июня 35-летняя женщина также пострадала от укуса змеи. Ее госпитализировали в Сколевскую центральную больницу.

Если вы рядом с собой увидели пресмыкающееся, следует не паниковать и просто спокойно отойти. Особенно внимательными необходимо быть в местах обитания змей –высокой траве, кустах и лесу. Кроме этого, отправляясь на природу, нужно одевать высокую, плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить.

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Первая помощь при укусе змеи / инфографика ЛОГА