Минюст нашел дом для 13 питонов, которых пытались незаконно перевезти на территорию Украины из Польши. Конфискованные пресмыкающиеся поселятся в зоопарке Limpopo, что на Львовщине.

В 2019 году житель Черновицкой области пытался ввезти в Украину 13 питонов. Змей нашли в коробке в холодильнике и конфисковали. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Как нашли питонов

Питонов пытались перевезти из Польши.

Во время осмотра багажного отделения автомобиля жителя Черновицкой области таможенники нашли холодильник.

В нем стояла коробка с 6 мешками, в которых лежали 13 пресмыкающихся.

Из-за плохих условий перевозки некоторые питоны были в критическом состоянии.

По решению суда змей конфисковали.

Как питонам нашли новый дом

Недавно во Львове состоялось заседание комиссии в отделе принудительного исполнения решений Минюста. На нем решали, кому бесплатно отдать питонов.

По решению комиссии змей решили передать зоопарку Limpopo, где их временно удерживали до сих пор.