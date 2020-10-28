На Львовщине в зоопарке поселятся 13 конфискованных питонов: детали
Минюст нашел дом для 13 питонов, которых пытались незаконно перевезти на территорию Украины из Польши. Конфискованные пресмыкающиеся поселятся в зоопарке Limpopo, что на Львовщине.
В 2019 году житель Черновицкой области пытался ввезти в Украину 13 питонов. Змей нашли в коробке в холодильнике и конфисковали. Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Министерства юстиции Украины.
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Как нашли питонов
- Питонов пытались перевезти из Польши.
- Во время осмотра багажного отделения автомобиля жителя Черновицкой области таможенники нашли холодильник.
- В нем стояла коробка с 6 мешками, в которых лежали 13 пресмыкающихся.
- Из-за плохих условий перевозки некоторые питоны были в критическом состоянии.
- По решению суда змей конфисковали.
Как питонам нашли новый дом
Недавно во Львове состоялось заседание комиссии в отделе принудительного исполнения решений Минюста. На нем решали, кому бесплатно отдать питонов.
По решению комиссии змей решили передать зоопарку Limpopo, где их временно удерживали до сих пор.
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