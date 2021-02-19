Львовщину обильно укроет снегом: прогноз погоды на 20 февраля
Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что ночью 20 февраля на Львовщине снова будет падать густой снег. Дороги Львова и области окутает туман и гололедица.
Источник:Львовский гидрометцентр
Погоду на Львовщине 20 февраля будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона над Румынией. Синоптики предупреждают об опасных явлениях на дорогах.
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Прогноз погоды во Львове и области на 20 февраля
Синоптики прогнозируют, что ночью на Львовщине будет падать мокрый снег. Местами в области пройдут значительные снегопады. Однако днем осадков, вероятно, не будет.
Ночью во Львове и области местами будет налипание мокрого снега. Дороги Львовщины окутает гололедица и туман видимостью 200 – 500 метров. Уровень опасности – "желтый".
Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.
Ночью на Львовщине температура будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, а днем – от 0 до 5 градусов тепла.
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