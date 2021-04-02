На Львовщину прибыл вертолет для эвакуации больных и раненых
В аэропорт Jagellon, что на Городоччине, 1 апреля прибыл многоцелевой вертолет Eurocopter EC 145. С помощью такого вертолета медики будут транспортировать больных, раненых и доставлять органы для трансплантации.
Вертолет принадлежит ГСЧС. Спасатели предоставили его медикам для ознакомления.
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Медики ознакомились с вертолетом для аэромедицинской эвакуации
Вертолет Eurocopter EC 145, который принадлежит службе ГСЧС, является аналогом подразделения аэромедицинской эвакуации. Благодаря такому вертолету медики смогут транспортировать в больницу пациентов с тяжелыми травмами, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, мозга и ожогами.
Команда медиков Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 1 апреля ознакомилась с вертолетом и оборудованием на борту.
Работники аэромедицинской службы прошли учебный инструктаж по технике безопасности, обращению с медицинским оборудованием, с летательным аппаратом, в том числе с логистикой загрузки, подхода к воздушному судну с пациентом, без пациента и тому подобное,
– говорится в сообщении центра.
Экстренная аэромедицинская помощь будет доступна для жителей Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.
Смотрите фото вертолета для аэромедицинской эвакуации / Фото Львовского облцентра ЕМД и МК
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Коротко о проекте аэромедицинской эвакуации на Львовщине
- Львовщина стала первой областью, где будут реализовывать проект по аэромедицинской эвакуации.
- Вертолет будет базироваться в Городокском районе.
- Eurocopter EC 145 может садиться в аэропортах или на любое другое твердое покрытие. Он развивает скорость до 280 километров в час.
- В подразделение аэромедицинской эвакуации входит 12 медиков: 6 врачей неотложных состояний и 6 фельдшеров.
- Все медики успешно прошли обучение по соответствующим курсам.
- На борту вертолета есть оборудование для сердечно-легочной реанимации и поддержки пациентов, находящихся в критических состояниях.
- Медики будут оказывать помощь пациентам с инфарктами, инсультами и тяжелыми травмами после ДТП.
- Также вертолетом будут транспортировать реципиентов для трансплантации.
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