В аэропорт Jagellon, что на Городоччине, 1 апреля прибыл многоцелевой вертолет Eurocopter EC 145. С помощью такого вертолета медики будут транспортировать больных, раненых и доставлять органы для трансплантации.

Вертолет принадлежит ГСЧС. Спасатели предоставили его медикам для ознакомления.

К теме На Львовщине с 1 апреля будет работать медицинский вертолет: где он будет базироваться

Медики ознакомились с вертолетом для аэромедицинской эвакуации

Вертолет Eurocopter EC 145, который принадлежит службе ГСЧС, является аналогом подразделения аэромедицинской эвакуации. Благодаря такому вертолету медики смогут транспортировать в больницу пациентов с тяжелыми травмами, острыми расстройствами сердечно-сосудистой системы, мозга и ожогами.

Команда медиков Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 1 апреля ознакомилась с вертолетом и оборудованием на борту.

Работники аэромедицинской службы прошли учебный инструктаж по технике безопасности, обращению с медицинским оборудованием, с летательным аппаратом, в том числе с логистикой загрузки, подхода к воздушному судну с пациентом, без пациента и тому подобное,

– говорится в сообщении центра.

Экстренная аэромедицинская помощь будет доступна для жителей Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Смотрите фото вертолета для аэромедицинской эвакуации / Фото Львовского облцентра ЕМД и МК

Интересно Более 1500 новых больных в сутки: актуальная статистика COVID-19 во Львове и области

Коротко о проекте аэромедицинской эвакуации на Львовщине