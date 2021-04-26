На Львовщине продолжают проводить вакцинацию против коронавируса. 26 апреля в область поступила новая партия вакцин AstraZeneca и Pfizer.

Новыми вакцинами будут прививать сотрудников ГСЧС, пограничников, работников учреждений соцзащиты и людей, которые там находятся. Все желающие могут записаться на вакцинацию у своего семейного врача.

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На Львовщину прибыли новые партии вакцин AstraZeneca и Pfizer

На Львовщину 26 апреля поступили 1170 доз вакцины Pfizer и 21,6 тысячи доз препарата AstraZeneca корейского производства. Региональный координатор по вакцинации против коронавируса во Львовской области Олег Когут рассказал, что в области продолжают прививать жителей. Прежде всего на Львовщине будут вакцинировать работников домов интернатного типа и людей, которые там находятся, сотрудников ГСЧС и пограничников.

Процесс вакцинации в области продолжается. Вакцин достаточно. Теперь вакциной AstraZeneca будут вакцинировать лиц 65+. Поэтому желающие смогут записаться через своих семейных врачей и получить свою дозу вакцины,

– отметил чиновник.

Когут добавил, что также будут вакцинировать людей, которые не были привиты в первом и втором этапах. По его словам, компании, которые имеют в своем штате более 50 работников, также могут записаться на коллективную вакцинацию.

Прививки будут проводить не только мобильные бригады, но и стационарные пункты прививок, которых на Львовщине более 80.

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Как записаться на вакцинацию

Жители Львовщины могут записаться в список ожидания на прививку остаточной дозой вакцины несколькими способами:

Единый государственный вебпортал электронных услуг "Портал Дия";

мобильное приложение "Дия";

Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия распространению COVID-19;

через семейного врача;

отдельный портал Минздрава о вакцинации.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала