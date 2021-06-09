О прибытии этой партии сообщили 9 июня. В ней 60 тысяч 100 доз.
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О том, кого будут вакцинировать этой партией вакцин, рассказал региональный координатор вакцинации от коронавируса Львовщины Олег Когут. По его словам повторная вакцинация будет проводиться в области в определенный срок.
Речь идет о 12 неделе после введения 1 дозы. Всем людям, у которых приближается этот срок, позвонят. Их пригласят в соответствующие пункты.
Различные вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала