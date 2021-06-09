О прибытии этой партии сообщили 9 июня. В ней 60 тысяч 100 доз.

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О том, кого будут вакцинировать этой партией вакцин, рассказал региональный координатор вакцинации от коронавируса Львовщины Олег Когут. По его словам повторная вакцинация будет проводиться в области в определенный срок.

Речь идет о 12 неделе после введения 1 дозы. Всем людям, у которых приближается этот срок, позвонят. Их пригласят в соответствующие пункты.

Обратите внимание! Во Львове 30 мая открыли Центр массовой вакцинации от коронавируса. Он расположен на "Арене Львов". Каждую неделю на выходных туда ездит бесплатный автобус.



Различные вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала