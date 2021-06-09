На Львовщину прибыла партия вакцины AstraZeneca: только для повторной прививки

На территорию Львовской области доставили очередную партию вакцин AstraZeneca. Ее используют для вакцинации только тех, кого уже прививали этим препаратом.

О прибытии партии сообщили 9 июня. В ней – 60 тысяч 100 доз.

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Детали рассказал координатор по вопросам вакцинации против COVID-19 на Львовщине Олег Когут. По его словам, повторную вакцинацию будут проводить в определенный срок.

Говорится о 12 неделе после введения 1 дозы. Всем таким людям позвонят и пригласят в пункт прививки.

Во Львове 30 мая на "Арене Львов" открыли Центр массовой вакцинации от коронавируса. Еще два дополнительных центра 12 – 13 июня откроют в ТРЦ Forum Lviv и Центре Довженко на Сыхове.

Какие существуют вакцины против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала