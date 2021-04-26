По прогнозам синоптиков, потепление на Львовщину придет с 28 апреля. К концу рабочей недели столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Синоптики прогнозируют, что 29 и 30 апреля будет теплее. Однако в эти дни будет падать дождь.

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Прогноз погоды на Львовщине на 27 – 30 апреля

Во вторник, 27 апреля, на Львовщине будет облачно. Однако, по прогнозам синоптиков, осадков не будет.

Ночью температура будет колебаться от 0 до 3 градусов мороза, а днем – от 8 до 10 градусов тепла.



Прогноз погоды на 27 апреля / Данные Укргидрометцентра

В среду, 28 апреля, на Львовщине также будет облачно. Однако синоптики осадков не ожидают.

Ночью столбики термометров опустятся до 1 – 3 градусов мороза, а днем – взлетят до 12 – 14 градусов тепла.



Прогноз погоды на 28 апреля / Данные Укргидрометцентра

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В четверг, 29 апреля, на Львовщине в течение всего дня погода будет пасмурной. Вечером, вероятно, будет падать мелкий дождь.

Ночью температура составит 3 – 5 градусов тепла, а днем – 15 – 17 градусов тепла.



Прогноз погоды на 29 апреля / Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 30 апреля, на Львовщине будет облачно, однако вечером, по прогнозам синоптиков, станет несколько яснее.

Утром будет падать дождь. Также, вероятно, будет гроза. Ночью температура составит 7 – 9 градусов тепла, а днем – 13 – 15 градусов тепла.

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Прогноз погоды на 30 апреля / Данные Укргидрометцентра