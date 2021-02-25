Львовщина 25 февраля получила 42,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, которую изготавливают по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Сначала будут вакцинировать членов мобильных бригад, которые и будут делать прививки всем жителям области.

О том, что Львовщина получила первую партию вакцин от коронавируса рассказали во время брифинга в Львовской ОГА. На первом этапе вакцинации прививки будут делать медикам, а на втором – всем жителям Львовщины.

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Львовщина получила первую партию вакцины от коронавируса

На Львовщине в первую очередь будут вакцинировать членов мобильных бригад по иммунизации. Затем состоится первый этап вакцинации – прививки будут делать более 1 500 медиков, которые работают в медучреждениях, где лечат больных COVID-19.

Во время первого этапа вакцинацию будет проводить одна мобильная бригада, медики которой прошли соответствующее сертифицированное обучение по работе с вакциной Oxford/AstraZeneca в Киеве. Всего для вакцинации на территории Львовщины подготовили 14 мобильных бригад по иммунизации, которые будут вакцинировать медработников 24 больниц, оказывающих стационарную помощь больным коронавирусом.

Коротко о вакцине, которую завезли во Львовскую область

Украина 24 февраля получила 500 тысяч доз индийской вакцины SerumInstitute, которую производят по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Их закупили за счет государства.

В течение первого полугодия в страну может поступить от 2,2 до 3,7 миллиона доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX, которая имеет целью обеспечить страны с низким и средним доходом вакцинами от COVID-19.

Вакцину Oxford/AstraZeneca зарегистрировали в Украине 22 февраля 2021 года.

В целом по стране запланировано 5 этапов вакцинации.

Смотрите фото, как во Львовскую область привезли вакцины от коронавируса / Фото ЛОГА



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала