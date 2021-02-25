На Львовщину привезли 42,2 тысячи доз вакцины от коронавируса: фото
Львовщина 25 февраля получила 42,2 тысячи доз вакцины от коронавируса, которую изготавливают по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Сначала будут вакцинировать членов мобильных бригад, которые и будут делать прививки всем жителям области.
Источник:Львовская облгосадминистрация
О том, что Львовщина получила первую партию вакцин от коронавируса рассказали во время брифинга в Львовской ОГА. На первом этапе вакцинации прививки будут делать медикам, а на втором – всем жителям Львовщины.
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Львовщина получила первую партию вакцины от коронавируса
На Львовщине в первую очередь будут вакцинировать членов мобильных бригад по иммунизации. Затем состоится первый этап вакцинации – прививки будут делать более 1 500 медиков, которые работают в медучреждениях, где лечат больных COVID-19.
Во время первого этапа вакцинацию будет проводить одна мобильная бригада, медики которой прошли соответствующее сертифицированное обучение по работе с вакциной Oxford/AstraZeneca в Киеве. Всего для вакцинации на территории Львовщины подготовили 14 мобильных бригад по иммунизации, которые будут вакцинировать медработников 24 больниц, оказывающих стационарную помощь больным коронавирусом.
Коротко о вакцине, которую завезли во Львовскую область
- Украина 24 февраля получила 500 тысяч доз индийской вакцины SerumInstitute, которую производят по лицензии компании Oxford/AstraZeneca. Их закупили за счет государства.
- В течение первого полугодия в страну может поступить от 2,2 до 3,7 миллиона доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX, которая имеет целью обеспечить страны с низким и средним доходом вакцинами от COVID-19.
- Вакцину Oxford/AstraZeneca зарегистрировали в Украине 22 февраля 2021 года.
- В целом по стране запланировано 5 этапов вакцинации.
Смотрите фото, как во Львовскую область привезли вакцины от коронавируса / Фото ЛОГА
Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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