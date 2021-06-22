На Львовщину из Нидерландов пытались ввезти более 20 тонн муки с ГМО: фото

Львовские таможенники при осмотре обнаружили в грузовике более 20 тонн соевой муки с ГМО. Ее везли из Нидерландов во Львовскую область для откорма животных.

В документах на товар было указано, что мука не содержала ГМО. Однако экспертиза установила обратное.

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Таможенники обнаружили 22 тонны муки с ГМО

Недавно в зону таможенного контроля одного из подразделений таможенного поста "Львов-южный" прибыл грузовик, в котором перевозили 22 тонны соевой муки для откорма животных.

В товаросопроводительных документах говорилось, что груз перевозили из Нидерландов на одно из предприятий Львовщины.

Кроме этого, товар якобы не содержал ГМО.

Однако таможенники решили проверить эту информацию.

Они отобрали образцы муки и направили их на лабораторное исследование.

Эксперты установили, что в продукции содержится генетически модифицированная ДНК сои.



В Украине пытались ввезти муку с ГМО / Фото Галицкой таможни

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Всю муку изъяли

Компания-отправитель не указала в документах наличие в муке ГМО. По законодательству, до государственной регистрации в Украине запрещено ввозить ГМО и продукцию, произведенной с его применением. Однако эти продукты можно ввозить, если они предназначены для научно-исследовательских целей или государственных испытаний.

На отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил. Таможенники изъяли весь груз. Вскоре дело направят в суд.



На нарушителя составили протокол / Фото Галицкой таможни



Дело направят в суд / Фото Галицкой таможни