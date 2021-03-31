Львовские сотрудники ГСЧС предупреждают о густом тумане на Львовщине 31 марта. Из-за ухудшения видимости водители и пешеходы должны быть крайне осторожными на дорогах.

Во время управления автомобилем в тумане водители должны выбирать умеренную скорость. В свою очередь, пешеходам следует переходить дороги только пешеходными переходами.

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Львовщину 31 марта накроет туман

По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на Львовщине 31 марта будет туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому в ГСЧС призывают жителей области соблюдать элементарные правила безопасности.

Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, а в случае опасности звонить в Службу спасения "101",

– говорится в сообщении ГСЧС.

Интересно! Синоптики прогнозируют, что 31 марта погода в Украине будет теплой и в основном сухой. Только в западных и северных областях ночью и утром может дождить. Столбики термометров будут достигать в среднем 10 – 14 градусов тепла.

Что делать водителям во время движения в тумане