Львовщину накроет туман: сотрудники ГСЧС предупредили об ухудшении видимости
Львовские сотрудники ГСЧС предупреждают о густом тумане на Львовщине 31 марта. Из-за ухудшения видимости водители и пешеходы должны быть крайне осторожными на дорогах.
Источник:ГСЧС Львовщины
Во время управления автомобилем в тумане водители должны выбирать умеренную скорость. В свою очередь, пешеходам следует переходить дороги только пешеходными переходами.
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Львовщину 31 марта накроет туман
По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на Львовщине 31 марта будет туман видимостью 200 – 500 метров. Поэтому в ГСЧС призывают жителей области соблюдать элементарные правила безопасности.
Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных, а в случае опасности звонить в Службу спасения "101",
– говорится в сообщении ГСЧС.
Что делать водителям во время движения в тумане
- Водителям нужно выбирать умеренную скорость, чтобы иметь возможность вовремя затормозить в случае необходимости.
- Также следует пользоваться противотуманными фарами. Если автомобиль ими не оборудован, то нужно включить подфарники или ближний свет фар.
- Водителям необходимо внимательно следить за сигналами автомобилей, движущихся впереди.
- Кроме этого, следует не допускать резкого торможения без особых на то причин.
- Для остановки нужно плавно тормозя, занять место на обочине и включить аварийную сигнализацию, для того, чтобы обозначить габариты авто.
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