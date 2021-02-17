Синоптики Львовского гидрометцентра прогнозируют, что 18 февраля на Львовщине будет падать сильный снег. Львов и область продолжает укрывать заносами.

Погоду на Львовщине 18 февраля ночью будет определять прохождение атмосферных фронтов с севера, а днем – поле повышенного давления. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

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Прогноз погоды во Львове и области на 18 февраля

На Львовщине 18 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами будет падать густой снег. Иногда он будет меняться мокрым снегом. Днем осадков не прогнозируют.

Дороги останутся покрытыми гололедом. Местами будет налипание мокрого снега. Уровень опасности – "желтый".

Также синоптики предупреждают о возможном ухудшении видимости в осадках. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Львовской области

На Львовщине ночью температура составит 4 – 9 градусов мороза, а днем – 1 – 6 градусов мороза.

Прогноз погоды во Львове

Во Львове ночью температура будет колебаться от 4 до 6 градусов мороза, а днем – от 1 до 3 градусов мороза.

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