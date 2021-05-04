Чешское правительство выделило для нескольких стран-партнеров деньги на борьбу с коронавирусом. В числе победителей конкурса оказалась Львовская больница скорой медицинской помощи.

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Больница скорой помощи получила новое чешское оборудование

В чешской программе выиграли 3 украинских медучреждения, среди которых была и Львовская больница скорой медицинской помощи. Представить новое оборудование приехал генеральный консул Чехии во Львове Павел Пешек.

В рамках этой помощи выделили средства также для этого проекта, для этого оборудования. Этот конкретный проект заключается в том, что чешское правительство выделило примерно 6 миллионов гривен на оборудование клинической больницы медицинской скорой помощи города Львова,

– отметил Пешек.

Гендиректор Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук рассказал, что больница выиграла моечную машину для дезинфекции инструментария в операционный блок, 12 коагуляторов и лабораторное оборудование.

"Это оборудование для повседневной работы больницы и не только для COVID-19, но и для того, чтобы обычным пациентам делать как анализы, так и оперативное лечение и перемывать инструментарий после оперативных вмешательств", – добавил Самчук.

Оборудование, которое получила больница скорой помощи, необходимо в каждой операционной. Поэтому для такой большой больницы это лишь меньшая часть из того, в чем нуждается медучреждение.

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Сотрудничество между Чехией и Украиной будет продолжаться

Самчук отметил, что в медучреждении планируют сделать 38 операционных. Первые 10 – обустроили до 1 апреля 2021 года. До конца года планируют сделать еще 10 операционных, а потом еще 10. Также сейчас в больнице обустраивают 8 операционных.

"Надо минимум это оборудование еще умножить в 5 – 6 раз, чтобы покрыть потребности больницы", – добавил медик.

Пешек заверил, что такое сотрудничество между Чехией и Украиной будет продолжаться и в дальнейшем.

"Планы всегда будут. Я думаю, что чешское правительство и Чешская республика будет продолжать (предоставлять – 24 канал) эти пособия в сотрудничестве со львовской больницей или с другими медицинскими учреждениями не только во Львовской области, но и по всей Украине", – подытожил консул.

Обратите внимание! Благодаря программе чешского правительства больницы Киевской и Днепропетровской областей получили оборудование на еще 15 миллионов гривен.