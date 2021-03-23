Городская детская клиническая больница Львова, что находится на улице Орлика, получила лицензию на трансплантацию органов и паллиативную помощь. Клиника стала первым детским медучреждением города, которому разрешили проводить трансплантации.

Несколько лет подряд медики детской больницы на улице Орлика проводили дотрансплантационную подготовку, однако сами органы здесь до сих пор не пересаживали. Сейчас медучреждение также ожидает подписания всех пакетов медицинских услуг НСЗУ по программе медицинских гарантий, касающихся детства.

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Городской детской больнице выдали разрешение на трансплантацию

Детская клиническая больница Львова, что находится на улице Орлика, получила лицензию на трансплантацию органов и паллиативную помощь. По словам главного врача медучреждения Дмитрия Квита, второй год подряд больница единственная на Львовщине получает 3 реабилитационных пакета.

Мы ведем дотрансплантационную подготовку ребенка и послетрансплантационное наблюдение. К сожалению, саму трансплантацию в связи с несовершенным украинским законодательством до прошлого года проводили за границей – имеем контакты с Бельгией, Варшавой,

– добавил медик.

По словам Квита, больница уже готова проводить трансплантации. Врач убежден, что медучреждение станет первой клиникой на западе Украины, которая будет проводить такие операции.

Во Львове в 2021 году хотят провести первую детскую трансплантацию на базе городской детской больницы.

Интересно! Во Львове трансплантацию взрослым пациентам проводит городская клиническая больница скорой помощи. Весной 2020 года там создали Центр трансплантации. До этого трансплантацию органов проводили только в областной клинической больнице.