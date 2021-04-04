Во Львове из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 67-летняя художница и иллюстратор Виктория Ковальчук. Она провела неделю в реанимации, но не смогла побороть COVID-19.

Трагическое известие сообщил в фейсбуке ее сын, Вито Надашкевич. Он написал, что Виктория Ковальчук умерла 4 апреля.

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"Прости ей Боже все грехи и даруй ей Царство Небесное. Это был человек не от мира сего", – отметил он.

И добавил, что подробности о прощании и похоронах с матерью сообщит позже.

26 марта Ковальчук написала в своем фейсбуке, что подхватила коронавирус и попросила о молитве. Кроме нее заболели также сын Вито и мать Мария.

Что известно о Виктории Ковальчук

Источник: "Википедия"

Украинская художница, иллюстратор, дизайнер и литератор. Родилась в Ковеле, на Волыни.

Училась во львовской школе № 52, затем во Львовском полиграфическом институте имени Федорова.

Работала в нескольких литературных жанрах – писала сказки, новеллы, притчи и повести.

Оформила примерно 200 книг разных жанров, среди них – более 30 детских книг.

Разработала оригинальное оформление украинского Букваря, который был назван лучшей книгой года (2020).

Работы Виктории Ковальчук / Фото из соцсетей