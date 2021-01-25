В Львове кондитер Оксана Дацюк испекла торт в виде автобуса "Электрон", курсирующего по маршруту №61. Сладкую копию львовской маршрутки она создала на день рождения, водителя АТП-1 Владимира Ясинского, который и управляет этим автобусом.

Источник: фейсбук-страница Оксаны Дацюк

Кондитер испекла торт "Пьяная вишня", который является точной копией пассажирского автобуса "Электрон". Вес творения мастерицы составляет 5,3 килограмма.

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Как кондитер испекла торт-автобус

Торт в виде пассажирского автобуса "Электрон" кондитерам заказали на день рождения 32-летнего водителя АТП-1 Владимира Ясинского.

Еще одна работа, за которую очень переживала. Хорошо, что клиент не имел особых требований по начинке и весу. Наверное самым трудным было сделать такой тортик без мастики. Да-да, просто выровняла кремом, а декор уже мастичный. Только кондитеры поймут насколько это трудно,

– рассказала Дацюк.

Торт является реальной копией Львовского автобуса, который курсирует по маршрутк №61 – через Львов из Подрясного в Пидбирцы. Все элементы оформления сладкой копии, включая реальный номерной знак и брусчатку, являются съедобными.

Кондитер рассказала ZAXID.NET что на изготовление торта весом 5,3 килограмма она потратила полтора суток.

"В общем, результатом я довольна, клиент тоже. Пусть ездит без приключений и возит много пассажиров. Приятного аппетита тебе, Вова Ясинский, и твоим гостям. Спасибо за заказ", – подытожила кондитер.

Смотрите фото торта в виде автобуса "Электрон" / Фото Оксаны Дацюк