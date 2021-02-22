С начала января во Львове состоялось 22 отключения жилых домов от газоснабжения ПАО "Львовгаз". В компании объяснили такие действия неисправностью в системе. Однако в горсовете узнали, что в домах, которые отключали от газа, проживают должники.

В мэрии считают, что отключения от газа домов в холодное время года недопустимы. Горсовет призывает взыскивать долги законными методами – с помощью суда и исполнительной службы.

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Что известно об отключении газа во Львове

По словам заместителя мэра Львова по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк, с января 2021 года в городе от газоснабжения отключили 22 жилых дома. В Лычаковском районе отключили 19 домов, во Франковском – 2, а в Галицком – 1. Газоснабжение отключали на день.

В ПАО "Львовгаз" это объясняют неисправностью в газоснабжающей системе, из-за чего вынуждены отключать от газа целый дом. Однако наши управленческие компании сообщают, что в домах, где были отключения, проживают должники, и отключают от газа, чтобы стимулировать их оплатить,

– отметила Маруняк.

По словам чиновницы, в городе были случаи, когда от газоснабжения отключили 16 квартир в то время, когда долг имела только одна квартира. В связи с тем, что с середины января начались морозы, в мэрии считают, что такие отключения недопустимы.

"У людей есть газовые котлы, есть газовые приборы, на которых готовят еду. Как по мне, нельзя совершать такие действия, когда есть мороз", – добавила Маруняк.

Горсовет обратился к "Львовгазу"

Чиновница обратилась к "Львовгазу" взыскивать задолженности с львовян в рамках действующего законодательства.

"Для этого есть соответствующий механизм – суд, исполнительная служба. А отключение от газа целых домов недопустимо. Из-за задолженности одного жителя не должны страдать люди целого дома", – заявила заместитель мэра.

Маруняк добавила, что если во" Львовгазе " возникает какая-то аварийная ситуация, то об этом нужно сообщить жителям и на горячую линию города Львова.

Интересно! В мэрии планируют пригласить руководство ПАО "Львовгаз" на заседание сессии ЛГС, чтобы услышать доклад о причинах отключения домов от газоснабжения в холодное время.