Львовский горсовет призвал не покупать квартиры в жилом комплексе Tiffany apartments от строительной компании "Мій дім". Проект, по которому возводят комплекс, не соответствует тому, что декларировал застройщик, получая градостроительные условия и ограничения.

ЖК Tiffany apartments строят на улице Пасечной, 84. Хоть компания "Мій дім" и имеет хорошую репутацию в городе, со строительством этого ЖК возникла неоднозначная ситуация. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Почему горсовет призывает не покупать квартиры в ЖК Tiffany apartments

Заместитель городского главы по градостроительству Любомир Зубач рассказал, что на градостроительном совете застройщик задекларировал 40% общественной застройки. Однако компания "Мій дім" позже существенно изменила все цифры. Теперь застройщик фактически отказался от офисов в пользу жилья, количество которого увеличил вдвое.

В марте перед исполкомом представители строительной компании презентовали проект архитектора с хорошей репутацией, убеждали исполком, что обеспечат парковочные места для жителей района. А как только получили градостроительные условия, сменили проектанта, а значит, поменяли и проект, и посадку дома,

– отметил Зубач.

По словам чиновника, меняя проект, застройщик воспользовался несовершенством законодательства. Так, на улице Пасечной должны были построить дом, который начинается стройной 16-этажкой, которая по нисходящей заканчивалась бы 4 этажом, между тем начали строить "шкаф", которая закончится на 10 этаже.

"Вместо обещанных 7800 квадратных метров жилья перепроектировали на 13 200 квадратных метров. Из коммерции вместо 4 650 квадратных метров оставили только 1 600 квадратных метров. Об обещанной парковке для целого района тоже не приходится говорить", – добавил Зубач.



Застройщик существенно изменил проект строительства ЖК Tiffany apartments / Фото Львовского горсовета

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ЖК Tiffany apartments могут не сдать в эксплуатацию

Департамент градостроительства обратился в городскую инспекцию ГАСК, чтобы начать внеплановую проверку. По словам Зубача, этот вопрос также вынесут на ближайшее заседание исполкома.

Поэтому учитывая противоречивую ситуацию, в департаменте градостроительства настоятельно рекомендуют не покупать квартиры в ЖК Tiffany apartments, который сейчас активно рекламирует компания "Мій Дім", потому что это строительство может не завершиться.

При таких параметрах очень велика вероятность, что дом на улице Пасечной, 84 не будет введен в эксплуатацию. Именно исполнительные органы городского совета принимают решение о введении или неведении новостроек в эксплуатацию,

– добавили в департаменте градостроительства.

Интересно! В 2019 году во Львове на улице Лычаковская, 259 демонтировали 7-этажный дом, построенный с нарушениями. Это был первый в Украине прецедент сноса готового ЖК.